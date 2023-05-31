Ситибанк начал предупреждать клиентов о непродлении действия кредиток

Клиенты Ситибанка начали массово получать уведомления о непродлении договоров по кредитным картам. Об этом рассказали пользователи форума Banki.ru 29-30 мая (с их заявлениями ознакомились «Известия»). Такие сообщения рассылаются и тем потребителям, у которых действие кредиток заканчивается не скоро, через три-четыре месяца.

Сити предлагает клиентам досрочно перейти на обслуживание в «Уралсиб». Прежний договор будет расторгнут, а карта заблокирована сразу после активации новой кредитки. Задолженность и личные средства полностью перейдут на новый продукт. Однако при отказе клиента от этой опции он должен погасить долг по карте до истечения договора.

В колл-центре Ситибанка подтвердили, что финорганизация начала передачу клиентов с кредитными картами в «Уралсиб». Для каждого формировались индивидуальные предложения, при этом лимиты и процентную ставку всем сохранят, добавили в службе поддержки.

В пресс-службах обеих кредитных организаций «Известиям» сообщили, что заключили соглашение, в рамках которого будут предлагать действующим держателям кредитных карт Сити при их согласии переходить на обслуживание в «Уралсиб».

Ситибанк вряд ли будет закрываться — с большей вероятностью он начнет отказываться от розничных активов, таких как платежный и депозитный бизнес, считает руководитель Лаборатории блокчейн и финтех Сколково Егор Кривошея. Из-за высокого уровня конкуренции на этом рынке, банки часто из него выходят, фиксируясь на других сегментах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Займи, но выйди: «Сити» предупредил клиентов о непродлении действия кредиток