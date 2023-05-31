Ученые РФ разработали раневые повязки на основе графена

Специалисты Сколковского института науки и технологий и лаборатории ускоренных частиц (ЛУЧ) НИТУ МИСИС придумали новый материал для раневых повязок. В его основе композитное волокно, созданное с добавлением наночастиц графена и кремнезема, узнали «Известия».

Благодаря им материал получается более однородным, что обеспечивает равномерное распределение лекарств в составе раневой повязки.

«Мы экспериментально подтвердили, что полученное композитное волокно нетоксично для человека и обеспечивает устойчивую антибактериальную активность против золотистого стафилококка. При этом, переходя в гидрогель, оно оптимизирует высвобождение лекарственного средства», — рассказала соавтор исследования, ведущий эксперт НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Елизавета Кудан.

Внедрение перевязочных материалов в клиническую практику повысит выживаемость пациентов во время проведения операций и поможет избежать осложнений в послеоперационный период, считают ученые.

В лабораторных условиях разработка показала высокую эффективность. Работу ученых поддержал Российский научный фонд. В настоящий момент разработка готова к сертификации и в дальнейшем к запуску в массовое производство.

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