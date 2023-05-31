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В РФ предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах

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В России хотят ограничить скорость кикшеринговых электросамокатов до 15 км/ч, а также запретить их проезд по пешеходным улицам. С копией письма в МВД и Минтранс за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского ознакомились «Известия».

Учи и мчи: школьникам хотят преподавать езду на электросамокатах
Количество ДТП с участием этого средства передвижения постоянно растет

Кроме того, предлагается запретить пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет.

В стране постоянно растет число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). В 2019 году было зафиксировано 147 случаев, в 2020-м — 430, в 2021-м — 704, в 2022-м — 976. За прошлый год в таких авариях погибли 19 человек, пострадали — 941, говорится в письме.

«Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ — ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/ч», — сказал Александр Якубовский.

Идею поддерживают во фракции ЛДПР. Это одна из типичных для последнего десятилетия ситуаций, когда технологическое развитие опережает регулирование, сказал депутат Госдумы от фракции ЛДПР Станислав Наумов.

Транспортные средства, которые могут развивать скорость даже до 25 км/ч, необходимо строго контролировать, согласен генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поворотный момент: в России хотят запретить самокаты на пешеходных улицах

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