Синоптики пообещали москвичам небольшой дождь и до 23 градусов тепла в среду
Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидают Московский регион в среду, 31 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем в Москве столбики термометров отобразят диапазон от 16 до 18 градусов выше нуля, ночью — понижение до +5 градусов.
Температурный фон в Московской области составит от 16 до 21 градусов тепла в дневное время суток и до +3 градусов — в ночное.
Прогнозируется ветер северо-западного направления со скоростью 6–11 м/с.
Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.
Накануне, 29 мая, научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал кратковременные дожди в Москве и области на текущей неделе. По словам синоптика, показатели по давлению будут оставаться в пределах нормы, погода ожидается облачная, но с прояснениями.