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Синоптики пообещали москвичам небольшой дождь и до 23 градусов тепла в среду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидают Московский регион в среду, 31 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров отобразят диапазон от 16 до 18 градусов выше нуля, ночью — понижение до +5 градусов.

Температурный фон в Московской области составит от 16 до 21 градусов тепла в дневное время суток и до +3 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер северо-западного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

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Накануне, 29 мая, научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал кратковременные дожди в Москве и области на текущей неделе. По словам синоптика, показатели по давлению будут оставаться в пределах нормы, погода ожидается облачная, но с прояснениями.

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