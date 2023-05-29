Вильфанд рассказал москвичам о погоде на неделю

Кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье на этой неделе. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил в понедельник, 29 мая.

Синоптик поделился прогнозом погоды на неделю.

«На этой неделе будет много постоянных компонентов: давление будет около нормы, а погода будет облачная, но с прояснениями. То есть будет и солнце, и небольшие кратковременные осадки. Но это те дожди, которые не портят настроение», — сказал Вильфанд в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что ночные температуры, особенно в первой половине недели, будут не очень высокими. В ночь на вторник будет +7-9 градусов, в среду и четверг ночная температура будет приближаться к 10-градусной отметке.

Днем в течение всей недели ожидаются от 20 до 25 градусов тепла.

«Исключение — среда, последний день мая. В этот день будет изменение циркуляции, поэтому днем температура будет от 17 до 21 градуса», — рассказал Вильфанд.

Ранее, 26 мая, специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала сроки прихода в Москву 30-градусной жары. Она отметила, что жары придется ждать до июля, а по ночам во второй месяц лета температура установится на уровне примерно 17 градусов, сообщается на сайте aif.ru.



Заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов 25 мая предупредил о начале сезона ураганов в Москве. Он подчеркнул, что шквалистые ветры и ураганы чаще всего случаются в конце мая — начале июня. Семенов добавил, что обычно ураганов и ветров следует ожидать после периода жаркой погоды, летом, когда воздух наполняется влагой.