Глава NASA предрек высадку человечества на Марс в 2040 году

В 2040 году люди могли бы достичь Марса. Такое мнение выразил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в интервью газете El Mundo во вторник, 30 мая.

«Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше. Потребуется семь или восемь лет, чтобы добраться туда, и в этом случае вам придется остаться на пару лет, пока расположение планет не позволит вам вернуться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев», — сказал он.

По его словам, многое предстоит разработать, чтобы сохранить жизнь людям, отправляющимся на Марс.

24 апреля Китай представил собственную карту поверхности Марса. Она была создана с помощью камеры среднего разрешения орбитального аппарата миссии «Тяньвэнь-1»

При этом попытки изучения планеты в рамках специальных марсовых космологических программ продолжают осуществляться. Так, в начале года орбитальный аппарат NASA сделал снимок необычного геологического образования на Марсе в виде медвежьей морды. Ученые пояснили, что структура, которую можно принять за нос медведя, вероятно, является жерлом вулкана или грязевого источника.

25 мая стало известно, что землетрясение на Марсе позволит ученым получить новые данные о строении планеты.