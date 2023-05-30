Свыше 1,6 тыс. ям ликвидировали в Подмосковье за сутки

За сутки в Московской области рабочие ликвидировали более 1,6 тыс. ям. Об этом во вторник, 30 мая, сообщили в региональном минтрансе.

Так, около 700 ям ликвидировано на муниципальных дорогах и более 900 — на региональных. Больше всего дефектов специалисты устранили в Электростали, Балашихе, Пушкино и Воскресенске, отмечает телеканал «360».

Как уточнили в минтрансе Подмосковья, все ямы оцифровываются в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. В систему также подгружается фотоотчет после ликвидации дефекта.

За неделю сотрудники дорожных служб отремонтировали порядка 15 тыс. дефектов покрытия на тротуарах и проезжей части.

Работы проводятся в рамках второго цикла летнего содержания дорог, который завершится в начале июня. Дорожники сейчас активно восстанавливают разметку — уже восстановили порядка 1,8 тыс. км линейной разметки и 6 тыс. пешеходных переходов, сообщает РИАМО.

29 мая в минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах в Московской области до августа восстановят разметку 13 тыс. пешеходных переходов.

Для разметки используются материалы высокого качества от отечественных производителей.