Финская газета Iltalehti решила прекратить сотрудничество с украинским фрилансером из-за неточностей в описаниях фотоснимков, которые он предоставлял. Как отмечается 30 мая на сайте издания, редакторам пришлось удалить 33 материала о ходе конфликта на Украине, которые написал данный автор.

Газета отметила, что несколько фотографий были сделаны внештатным корреспондентом в совершенно других местах и не в то время, которые он указал. Из-за этого в редакции стали сомневаться в честности его намерений и решили прекратить сотрудничество.

Отмечается, в самих статьях украинца неточностей не заметили, однако их тоже решили удалить с сайта, так как проверить достоверность изложенных историй у финской газеты возможности нет.

Ранее, 17 мая, корреспондент «Известий» Наталия Графчикова разоблачила фейки украинских журналистов. Она отметила, что украинские СМИ вбрасывают информацию о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы захватывают острова на Днепре и уже завоевали остров Круглик южнее Херсона. Графчикова сообщила, что Круглик продолжает оставаться подконтрольным России и там находятся наши разведгруппы.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.