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В Москве реорганизуют территорию бывшей промзоны «Серп и Молот»

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В Москве планируется реорганизовать территорию бывшей промзоны «Серп и Молот» в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом во вторник, 30 мая, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, право на комплексное развитие участка бывшей промзоны, расположенного в Нижегородском районе вдоль Перовского проезда на территории площадью 1,7 га, выставлено на торги. Инвестиции в реализацию проекта составят более 6,5 млрд руб.

В настоящее время на территории бывшей промзоны располагаются старые склады и автосервисы. В ходе реорганизации там планируется свыше 60 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, в том числе магазины, офисные здания, кафе, объекты для проведения деловых мероприятий, ярмарок и выставок, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Реорганизация «Серпа и Молота» позволит создать в столице около 1,5 тыс. новых рабочих мест, уточняет РИАМО.

Программа реорганизации участков бывших промзон помогает развитию инфраструктуры в городе, отмечает телеканал «360».

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29 мая Владимир Ефимов рассказал, что в Москве проведут комплексную реорганизацию бывшей промзоны «Вагоноремонт».

На месте бывшей промзоны построят жилье, общественно-деловые и социальные объекты и производства

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