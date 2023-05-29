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Промзону «Вагоноремонт» в Москве реорганизуют под жилье и производства

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В Москве проведут комплексную реорганизацию бывшей промзоны «Вагоноремонт». Об этом в понедельник, 29 мая, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на месте бывшей промзоны построят жилье, общественно-деловые и социальные объекты и производства, сообщает НСН. Общая площадь реконструкции превысит 15 га.

Ефимов отметил, что инвестиции в проект могут составит порядка 25 млрд рублей. Бюджетный эффект для города оценивается более чем в 1,2 миллиарда рублей, отмечает REGNUM. Комплексное развитие территории (КРТ) позволит создать больше четырех тысяч рабочих мест, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли столицы, уточняет «Москва 24». Она позволит создать порядка 550 тыс. новых рабочих мест.

18 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице подписали 30-й договор в рамках программы комплексного развития территорий. Так, по договору инвестор проведет работы по реорганизации участка бывшей промышленной зоны «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине. Там появятся технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины на площади 2,71 га, пишет РИАМО.

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