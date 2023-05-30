Аналитики прогнозируют увеличение использования коксующегося угля на 18%

Потребление коксующегося угля в мире вырастет к 2050 году. Показатель прибавит 18% и составит 1,1 млрд т. По словам аналитиков, мировое использование ресурса будет увеличиваться на протяжении всего рассматриваемого периода при любом сценарии, передает телеканал «Известия». Спрос будет расти за счет стран азиатского региона. В России потребление энергоносителя снизится с 38 млн т в 2021 году до 32 млн т в 2050-м.

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