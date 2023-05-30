Певица Слава сообщила о своем возвращении домой после госпитализации

Певица Слава (Анастасия Сланевская), которую госпитализировали по причине плохого самочувствия, сообщила о своем возвращении домой. Теперь она продолжит лечение амбулаторно. Об этом певица рассказала в видеообращении, опубликованном в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) во вторник, 30 мая.

«Я уже дома, со мной всё в порядке. Извините меня, что заставила вас нервничать. Просто очень затяжной бронхит, который переносила на ногах, и в Турции работала, и еще концерты... Но я сбежала из больницы, потому что сами знаете, что происходит, не могу дома сидеть», — заявила Слава.

Днем ранее о госпитализации артистки сообщили СМИ, позднее эту информацию подтвердил представитель певицы Николай Макаров. Он рассказал, что Славе «плохо стало, температура поднялась, в больницу отвезли, положили, решили оставить».

24-летняя дочь Славы Александра Морозова рассказала, что заболела вся семья.

До этого, 30 марта, певица сообщала о рождении внука.