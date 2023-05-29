Представитель певицы Славы рассказал о ее госпитализации

Представитель певицы Славы (Анастасии Сланевской) Николай Макаров подтвердил, что артистка госпитализирована. О ее состоянии он рассказал «Известиям» в понедельник, 29 мая.

«Просто плохо стало, температура поднялась, в больницу отвезли, положили, решили оставить. Анализы там сейчас сделают, будет известно более подробно. <…> подозрение [на воспаление легких], ничего конкретного пока нет, мы ждем, что скажут врачи. <…> Мы летали в Турцию работать, она уже была приболевшая», — сказал Макаров.

Он предположил, что певица могла простыть.

Между тем дочь Славы Александра Морозова рассказала в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), что приболела вся семья. Про госпитализацию матери девушка не сообщила.

О госпитализации Славы сообщили СМИ ранее в этот день. Певица почувствовала себя плохо по дороге на съемку.

Ранее, 30 марта, Слава рассказала, что у нее родился внук. Мамой стала ее 24-летняя дочь Александра Морозова. В ноябре прошлого года она вышла замуж за предпринимателя Андрея Дедова, будучи уже беременной.