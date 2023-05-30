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Политолог заявил об обострении политической борьбы на Украине

Политолог Михайлов заявил, что уголовное дело является «последним звоночком» для Зеленского
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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У уголовного дела против президента Украины Владимира Зеленского нет реальных перспектив, но оно демонстрирует обострение политической борьбы. Такое мнение политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов высказал во вторник, 30 мая.

«Начались внутренние разборки за то, кто останется у власти в той части Украины, которая будет существовать. Зеленский везде себя позорит, в том числе, перед западными партнерами. Американцы давно сделали другие ставки. Залужного убрали с политической арены. Нужно подбирать следующего», — сказал Михайлов в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам эксперта, в сложившейся ситуации Зеленскому необходимо действовать: либо идти на очередное обострение с Москвой, либо окончательно сдавать суверенитет.

«Это последний звоночек для Зеленского. Ему нужно предпринимать что-то в борьбе с Россией или полностью ложиться под США. Зеленский где-то пытается выкаблучиваться и принимает самостоятельные решения. Американцы этим очень недовольны», — заключил политолог.

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Ранее в этот день украинский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить уголовное дело о возможной госизмене Зеленского и членов его команды, сообщается на сайте kp.ru.

По его словам депутата Верховной рады Гео Лероса, ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в Службу безопасности Украины (СБУ), однако парламентарии судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.

Политик уточнил, что украинского лидера, главу президентского офиса Андрея Ермака, его заместителя Романа Машовеца, экс-председателя СБУ Ивана Баканова, а также бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслана Демченко должны допросить как главных фигурантов по делу о назначении агентов ФСБ в спецслужбу.

Лерос подчеркнул, что не позволит «предателям» избежать ответственности за преступления против украинского народа.

В июле 2022 года стало известно, что Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирину Венедиктову. По его словам, причинами стали многочисленные факты госизмены сотрудников этих ведомств. Он указал на 651 зарегистрированное уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов.

Лерос в свою очередь, не раз выдвигал в адрес Зеленского различные обвинения. Так, осенью 2022 года он заявлял, что украинский лидер и глава его офиса причастны к хищению многомиллиардных средств из бюджета при закупках оружия и боеприпасов. Депутат указывал, что власти во главе с президентом наживаются в тяжелое для страны время.

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