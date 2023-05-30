Пожар на складе с медицинским спиртом в Подмосковье локализовали

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области 30 мая сообщила о локализации пожара на складе фармацевтической компании, которая производит медицинский спирт.

«В 16:02 объявлена локализация пожара на площади 3 400 кв. м», — приводит сообщение МЧС ТАСС.

Склад расположен на Рузском шоссе в селе Осташево.

К тушению пожара привлекли 71 человека и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 17 человек и шесть единиц техники.

Пожар на производстве вспыхнул ранее в этот день. Сообщалось о горении пластика на первом этаже. Причины и обстоятельства пока устанавливаются.