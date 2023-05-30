Пожар площадью 2 тыс. кв. м вспыхнул на производстве спирта под Москвой

Пожар площадью 2 тыс. кв. м вспыхнул на производстве медицинского спирта в Московской области, сообщает во вторник, 30 мая, Главное управление МЧС России.

«По данным на 14:10, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Причина и все обстоятельства пока устанавливаются.

В настоящий момент площадь пожара выросла до 2,4 тыс. кв. м.

В ночь на 30 мая произошел пожар на складе с бумагой и картоном в подмосковном Одинцово. Погибли три человека. Сначала спасатели нашли тела двух погибших, через час — еще одного. Их личности и причины возгорания устанавливаются.

Огонь охватил площадь в 136 кв. м.

Инцидент произошел в одноэтажном панельном помещении на Западной улице. По информации «Известий», склад сдавался в аренду компании по переработке макулатуры. В результате случившегося здание практически полностью выгорело.