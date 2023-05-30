Площадь пожара на производстве спирта под Москвой превысила 3 тыс. кв. м

Площадь пожара на производстве медицинского спирта в Московской области возросла до 3150 кв. м. Об этом во вторник, 30 мая, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

«Наблюдается горение пластика на первом этаже, площадь — 3150 кв. м», — говорится в сообщении.

К тушению огня привлекли три единицы техники и 11 человек.

Пожар на производстве спирта в Подмосковье вспыхнул ранее в этот день. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. Затем она выросла до 2,4 тыс. кв. м. Причина и обстоятельства устанавливаются.