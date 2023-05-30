Промышленный склад загорелся в пригороде на севере Парижа

Сильный пожар разгорелся в пригороде на севере Парижа, огнем охвачен промышленный склад. Об этом сообщила радиостанция France Bleu во вторник, 30 мая.

Речь идет о территории компании по производству нижнего белья и купальников Rafco Valege, расположенной в коммуне в Обервилье в департаменте Сен-Сен-Дени.

Фотографии черного дыма очевидцы публикуют в социальных сетях, отмечая, что на улицах чувствуется сильный запах гари.

Тридцать сотрудников склада, находившихся внутри здания, эвакуированы, пострадавших, по предварительной информации, нет.

Ранее в этот же день пожар площадью 2 тыс. кв. м вспыхнул на производстве медицинского спирта в Московской области. Данных о пострадавших не поступало.