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В Финляндии возбудили дело против хоккеистов из Латвии из-за формы

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari
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В Финляндии возбудили уголовное дело против сборной Латвии из-за размещения на ее игровой форме рекламы эстонской букмекерской конторы. Об этом сообщает издание Iltalehti во вторник, 29 мая, со ссылкой на комиссара департамента финской полиции Арто Партанена.

Из публикации следует, что на форме латышей во время ЧМ-2023, который прошел в Риге и Тампере, присутствовал логотип OlyBet. Согласно законам Финляндии о лотереях, в стране возможно продвижение только одной местной компании, иностранные азартные игры рекламировать запрещено.

«Заявление было подано в понедельник. Отчет о предварительном расследовании будет зарегистрирован, и мы рассмотрим этот вопрос», — заявил комиссар.

Партанен отметил, что это стало первым случаем в своем роде, и пообещал изучить данный вопрос.

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Ранее, 28 мая, сообщалось, что сборная Латвии по хоккею стала бронзовым призером чемпионата мира 2023 года. В матче за третье место она обыграла США. Игра проходила на стадионе «Нокиа Арена» в Тампере. Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В овертайме победную шайбу в составе Латвии забросил Кристиан Рубинс, оформивший в итоге дубль.

Чемпионат мира по хоккею проходил с 12 по 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная РФ второй год подряд пропускает чемпионат мира.

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