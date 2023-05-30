Мини-аквапарк построят в Великих Луках

В Великих Луках Псковской области построят мини-аквапарк. Инвестором выступит Агентство ипотечного кредитования. Об этом Псковской ленте новостей сообщил глава компании Александр Терентьев.

По его словам, в городе идет строительство семейного досугового центра. Окончание строительства запланировано на август 2024 года.

В свою очередь директор Археологического центра региона Марина Кулакова подтвердила, что проект был согласован с археологами. Предварительные работы проводились два года назад, выяснилось, что на той части, где сейчас вбивают сваи, работать можно без раскопок.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Псковской области построили 1684 жилых дома, общая площадь которых составила 325,6 тыс. кв. м. Ввод жилья в эксплуатацию увеличился на 6%.