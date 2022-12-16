Больше 1,6 тыс. жилых домов построили в Псковской области в 2022 году

С начала года в Псковской области построили 1684 жилых дома, общая площадь которых составила 325,6 тыс. кв. м. Ввод жилья в эксплуатацию увеличился на 6%. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на информацию Псковстата.

Всего построено 19 многоквартирных домов, суммарная площадь квартир составила 112,8 тыс. кв. м. Жители региона возвели 1645 частных домов общей площадью 212,8 тыс. кв. м. Доля индивидуального жилья в общем строительстве составляет 65,4%, пишет Псковское агентство информации.

На участках для ведения садоводства построено 273 дома.

По сравнению с 2021 годом объем строительства вырос в шести муниципалитетах, а также Великих Луках и Пскове.

Ранее сообщалось, что в ноябре в России зафиксировано рекордное снижение средней стоимости квадратного метра в новостройках — на 1%. Застройщики стремятся реализовать максимальный объем жилья на волне выросшего спроса.