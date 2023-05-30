Директора НИИ в Татарстане обвинили в мошенничестве

В Казани задержали директора ТатНИИ агрохимии и почвоведения Елену Прищепенко. Ее подозревают в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.

Суд избрал для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Приволжского районного суда Казани.

Следствие установило, что Прищепенко незаконно выписывала премии своим сотрудникам, а затем забирала их. Сумма ущерба пока не установлена, пишет Inkazan.ru.

Прищепенко 46 лет. Она начинала карьеру в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по республике, затем перешла в Татарский НИИ агрохимии и почвоведения и почти сразу же возглавила его.

Ранее, 26 мая, президент России Владимир Путин выступил с инициативой декриминализовать некоторые экономические преступления. Соответствующий вопрос будет поднят в том числе на Петербургском международном экономическом форуме.