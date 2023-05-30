В Сургуте экс-сотрудник ГИБДД сбил дочь своего бывшего руководителя

Бывший сотрудник ГИБДД сбил в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) на пешеходном переходе девушку, дочь своего бывшего начальника. ДТП произошло 30 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск»

Из видеокадров следует, что иномарка обгоняла автомобиль на крайней правой полосе и не стала тормозить на переходе. Пешеход уже находилась на середине «зебры», когда ее сбила машина.

Удар был очень сильным, девушку подбросило выше автомобиля.

По данным Telegram-канала, после столкновения водитель вышел из автомобиля. Он подошел к пострадавшей, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии.

В середине мая начинающий водитель в Тюмени сбил молодую девушку на пешеходном переходе на улице Мориса Тореза. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.