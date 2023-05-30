Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил планах РФ принять участие в саммите БРИКС «на должном уровне»
Наука и техника
РФ впервые развернула на ГСО группировку гидрометеорологических спутников
Мир
В Кремле уточнили темы разговора Путина и Эрдогана
Мир
Президент Сербии призвал Запад повлиять на отзыв спецназа с севера Косово
Мир
Посол исключил наличие поводов для обвинения РФ во вмешательстве в выборы в Турции
Наука и техника
Рекорд по числу пребывающих на орбите Земли будет побит благодаря россиянам
Недвижимость
Названы города с самыми подешевевшими квартирами на вторичном рынке в Подмосковье
Мир
Храм канонической УПЦ захватили в Киевской области
Общество
Собянин поручил максимально быстро устранить повреждения от атак БПЛА в Москве
Здоровье
Врач рассказала о влиянии вредных привычек на продолжительность жизни
Мир
В Риге заявили о перевозке памятника Пушкину из Кронвальдского парка
Общество
Путин освободил Безродную от должности замминистра юстиции

В Сургуте экс-сотрудник ГИБДД сбил дочь своего бывшего руководителя

0
Фото: скриншот видео
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший сотрудник ГИБДД сбил в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) на пешеходном переходе девушку, дочь своего бывшего начальника. ДТП произошло 30 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск»

Из видеокадров следует, что иномарка обгоняла автомобиль на крайней правой полосе и не стала тормозить на переходе. Пешеход уже находилась на середине «зебры», когда ее сбила машина.

Удар был очень сильным, девушку подбросило выше автомобиля.

Движение — жизнь
Дорожные ошибки, приводящие к трагедии

По данным Telegram-канала, после столкновения водитель вышел из автомобиля. Он подошел к пострадавшей, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии.

В середине мая начинающий водитель в Тюмени сбил молодую девушку на пешеходном переходе на улице Мориса Тореза. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023