ФСБ пресекла в Санкт-Петербурге работу религиозной организации «Сулейманджилар»

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность эмиссаров медресе протурецкой международной религиозной организации «Сулейманджилар». Об этом во вторник, 30 мая, сообщили в ФСБ.

В ведомстве пояснили, что организация выступает за создание единого исламского государства «Великий Туран», которое включало бы в себя также мусульманские и тюркоязычные регионы России.

«Обучение проходило по системе «полного пансиона», с постоянным проживанием детей, в основном из семей мигрантов из стран СНГ, непосредственно в медресе», — говорится в сообщении.

При этом миссионерская деятельность осуществлялись без лицензий и договоров с родителями, а ученики систематически подвергались избиениям со стороны преподавателей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.117 («Истязание в отношении несовершеннолетнего лица»). Кроме того, лидеры ячейки привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований российского законодательства.

Ранее в этом месяце в Сочи вынесли приговор основателю и руководителю религиозного объединения «Страна души», которое было основано 2008 году в Абхазии. Подсудимый Владимир Хоружий преподавал адептам, в том числе несовершеннолетним, собственную психолого-педагогическую технологию, основанную на религиозном течении «Кришнаизма» (Вайшнавизма) и элементах строевой подготовки. За непослушание он систематически бил и истязал подопечных. Суд приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.