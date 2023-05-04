В Сочи вынесли приговор руководителю секты «Страна души»

Основателя и руководителя секты «Страна души» Владимира Хоружего приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом 4 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

«В 2008 году подсудимый на территории Республики Абхазия создал религиозное объединение «Страна души» и вовлек в участие в нем неустановленное количество людей, в том числе несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Судом установлено, что Хоружий применял к несовершеннолетним адептам собственную психолого-педагогическую технологию, основанную на религиозном течении «Кришнаизма» (Вайшнавизма) и элементах строевой подготовки. За непослушание Хоружий систематически бил и истязал подопечных. Деятельность религиозного объединения была пресечена в 2021 году.

Адлерский районный суд признал Хоружего виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», п. «г» ч. 2 ст. 117 «Истязание» УК РФ.

Ранее, 26 апреля, сообщалось, что число обнаруженных на востоке Кении умерших из-за голодания сектантов достигло 98. Они являлись членами религиозной секты «Международная церковь «Хорошие новости». Они была создана 20 лет назад пастором Полом Маккензи. Ее последователи верят в то, что смерть от голода откроет им путь в рай.