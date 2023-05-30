Грузовой автомобиль опрокинулся на бок на МКАД

На внешней стороне 53-го км МКАД водитель грузовика не справился с управлением и опрокинулся на бок. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, видно, что грузовой автомобиль во время съезда с МКАД на Сколково не вписался в поворот.

На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и другие детали произошедшего уточняются.

Ранее, 24 мая, на МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП большегруз опрокинулся на проезжую часть.