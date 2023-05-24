Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на МКАД

На внешней стороне 81-го км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего последний опрокинулся на проезжую часть. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

В распоряжении «Известий» появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что движение в районе ДТП затруднено. В дептрансе водителей призвали выбирать альтернативные маршруты, так как четыре из шести полос заняты.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в этот день в результате ДТП в Тыве погибли шесть человек, еще двое находятся в тяжелом состоянии.