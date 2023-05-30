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В Красноярском крае ликвидировали пожар на лесопилке

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Фото: МЧС РФ
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В Красноярском крае произошло возгорание на лесопилке. Как сообщили в Telegram-канале МЧС России во вторник, 30 мая, пожар удалось ликвидировать.

Прибывшие на место пожарные установили, что горели пиломатериал и отработанное масло. Возгорание произошло в помещении площадью 100 кв.м.

К тушению были привлечены 14 человек личного состава и пять единиц техники. Причины случившегося устанавливаются.

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Ранее в этот день взрослый и ребенок пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии. Известно, что за хлопком газовоздушной смеси возгорания не последовало. В результате произошедшего был поврежден дом, пострадавших госпитализировали.

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