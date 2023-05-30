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Общественники попросили вернуть проверки в торговлю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В I квартале 2023 года число нарушений в рознице резко подскочило — в 2–10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют данные ФГИС «Единый реестр проверок» (курирует Генпрокуратура), подчеркнул в письме в правительство глава общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов. «Известия» ознакомились с документом.

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Так, например, в Metro cash & carry, «Пятерочке» их число увеличилось на 100–116%, в «О’Кей», «Магните», «Перекрестке», «Дикси» — на 142–160%, в «Ленте», «Ашане» — на 245–264%, в «Красном & Белом» — на 975%, в «Светофоре» — на 1000% и так далее. Речь идет о росте продаж просроченной продукции, нарушениях условий хранения, фальсифицированной продукции, заметил Павлов в разговоре с изданием.

В марте 2022 года в РФ изменились правила проверок бизнеса: правительство ввело на них мораторий — как на плановый (по расписанию на год), так и на внеплановый контроль. Общественники полагают, что запрет на проверки мог стать причиной роста нарушений со стороны торговых сетей. Поэтому в отношении розницы ОПИ попросил кабмин частично снять мораторий — речь идет о внеплановом надзоре.

В Минэкономразвития считают, что снятие запрета будет означать отказ от риск-ориентированного подхода. А это идет вразрез с позицией ведомств и деловых сообществ, подчеркнули там.

По данным ведомства, количество проверок бизнеса в 2022-м снизилось в четыре раза по сравнению с 2019 годом, при этом число критических нарушений не увеличилось.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Да здравствует контроль: за год число нарушений в продуктовых сетях выросло до 10 раз

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