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Роскомнадзор попросили составить список запрещенной для использования в СМИ лексики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Торгово-промышленная палата (ТПП) обратилась в Роскомнадзор с просьбой дать определение бранной лексики. В письме, которое есть в распоряжении «Известий», сообщается, что в профильный комитет ТПП поступают жалобы об бизнес-сообщества на штрафы за транслирование грубых выражений.

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Представители СМИ указывают, что контроль за использованием бранной лексики усилился, однако нормы, которые определяют отнесение слов к таковым «настолько неопределенны, что порождают возможность их произвольного толкования».

За последние полтора месяца в ТПП поступило около 15 обращений от представителей медиабизнеса — преимущественно региональных телерадиокомпаний, рассказал «Известиям» председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий.

«За этот же период территориальные органы Роскомнадзора составили около 25 протоколов, связанных с использованием бранной лексики», — сказал он.

ТПП предложили Роскомнадзору заполнить пробел в законодательстве с помощью лингвистов — провести экспертизу, которая бы определила «безусловно бранную лексику» и составить примерный перечень слов и выражений, которые грубыми не являются, но могут быть таковыми в определенном контексте.

В Роскомнадзоре «Известиям» подтвердили получение обращения и отметили, что рассмотрят предложения палаты и направят ответ «в установленные сроки».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бранный день: от Роскомнадзора просят четкий список запрещенной лексики

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