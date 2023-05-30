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В Москве у мужчины похитили электросамокат за 480 тыс. рублей

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Фото: riderguide.com
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В Москве неизвестные украли у мужчины самокат за 480 тыс. рублей, пока потерпевший ел шаурму в своем гараже.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 29 мая, инцидент произошел в Шмитовском проезде ночью 27 мая.

К правоохранителям обратился мужчина 1992 года рождения. По его словам, злоумышленники похитили у него электросамокат марки Dualtron X2 Limited, который он оставил около гаража и отошел поесть. Ущерб оценивается в 480 тыс. рублей.

Кроме того, была похищена висевшая на ручке электросамоката сумка, в который находилось 130 тыс. рублей, пишет «Ридус».

По факту произошедшего в столичном ГУ МВД проводят проверку, сообщает сайт kp.ru.

По данным телеканала «360», электросамокат Dualtron X2 Limited считается самым мощным. Он разгоняется до 110 км/ч и может проехать 170 км.

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25 мая в Санкт-Петербурге мужчина получил сильные ожоги во время поездки на электросамокате. 45-летний мужчина катался на электросамокате по Васильевскому острову, когда самокат внезапно загорелся. Пострадавший, по данным источника «Известий», попал в ожоговую реанимацию.

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