Почти 50 мигрантов задержали в ходе рейда за нарушение правопорядка в Москве

На западе Москвы в ходе рейда по пресечению нарушений правопорядка были задержаны 49 иностранных граждан. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщили в правоохранительных органах.

«В полицию поступило сообщение от местных жителей в районе улицы Вяземской о том, что иностранные граждане прогоняют детей с футбольной площадки, угрожают расправой им, а также их родителям», — пишет ТАСС.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве подтвердили, что 28 мая сотрудники полиции провели рейд, в ходе которого задержали и доставили в территориальные отделы правоохранительных органов 49 мигрантов.

Ранее, 29 мая, в Новосибирске транспортные полицейские выявили и задержали нелегальных мигрантов. У них было обнаружено оборудование для азартных игр. В отношении мужчин составили административные протоколы, а оборудование изъяли. Сейчас мигранты находятся в Центре временного содержания с последующим выдворением из России.