Особый противопожарный режим ввели на территории Якутска
Особый противопожарный режим начал действовать на территории Якутска. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на информацию городской мэрии.
Согласно данным системы дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», с начала мая зафиксировано семь пожаров, один из них лесной. Вероятными причинами возникновения пожаров называют сельскохозяйственные палы и неосторожное обращение с огнем. Мониторинг пожароопасной обстановки ведется в круглосуточном режиме.
Крупный пожар в выходные произошел в районе села Маган. За два часа огонь распространился на площади 19 га, уточняет ИА YakutiaMedia. Ликвидировать горение удалось к утру 29 мая.
В лесах действует четвертый класс пожарной опасности. В Якутске запрещен въезд транспорта в лесные массивы, использование мангалов и других приспособлений для приготовления еды на огне, а также сельскохозяйственные палы.