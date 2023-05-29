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Особый противопожарный режим ввели на территории Якутска

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Особый противопожарный режим начал действовать на территории Якутска. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на информацию городской мэрии.

Согласно данным системы дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», с начала мая зафиксировано семь пожаров, один из них лесной. Вероятными причинами возникновения пожаров называют сельскохозяйственные палы и неосторожное обращение с огнем. Мониторинг пожароопасной обстановки ведется в круглосуточном режиме.

Крупный пожар в выходные произошел в районе села Маган. За два часа огонь распространился на площади 19 га, уточняет ИА YakutiaMedia. Ликвидировать горение удалось к утру 29 мая.

В лесах действует четвертый класс пожарной опасности. В Якутске запрещен въезд транспорта в лесные массивы, использование мангалов и других приспособлений для приготовления еды на огне, а также сельскохозяйственные палы.

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