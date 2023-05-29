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Президент Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии

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Президент России Владимир Путин подписал постановление об образовании в РФ президиума коллегии Военно-промышленной комиссии. Как отмечено в указе главы государства 29 мая, на президиум, который создается для совершенствования деятельности Военно-промышленной комиссии, будут возложены полномочия по принятию оперативных решений.

В документе на официальном интернет-портале правовой информации указано: «Возложить на президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полномочия по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии Военно-промышленной комиссии РФ».

Отмечено, что состав президиума коллегии Военно-промышленной комиссии будет утверждать председатель коллегии из числа членов комиссии, которые замещают должности федеральной государственной гражданской службы в аппарате правительства РФ.

В частности, в состав комиссии войдут заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев, полномочные представители президента РФ всех восьми федеральных округов, а также начальник Главного управления спецпрограмм главы государства (ГУСП) Александр Линец.

Первым заместителем председателя коллегии ВПК будет генерал-полковник Василий Тонкошкуров, председателем научно-технического совета президиума назначен профессор Академии военных наук Андрей Тюлин. Также туда будет входить руководитель научно-технической службы ФСБ Михаил Михайлов.

Военно-промышленная комиссия РФ была образована в 1999 году для организации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), военно-технического обеспечения обороны страны, правоохранительной деятельности и безопасности государства.

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Ранее, 23 марта, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. В ходе заседания Медведев подчеркнул важность выполнения декадных обязательств в Военно-промышленном комплексе и необходимость восполнения не сделанного в 2022 году задания.

25 марта Путин заявил, что производство военно-промышленного комплекса (ВПК) России быстрыми темпами расширяется, за тот же период страна произведет в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину.

До этого, 23 декабря прошлого года, Путин отмечал, что важнейшая задача предприятий ОПК состоит в обеспечении всех подразделений и передовых частей вооружением и боеприпасами в короткий срок. Президент России также заявил о важности улучшения характеристик оснащения бойцов с учетом уже полученного опыта. Российский лидер добавил, что также рассчитывает, что в 2023 году гособоронзаказ будет выполнен в полном объеме.

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