Эксперты рассказали о влиянии санкций на рост спроса на элитное жилье в Москве

За год доля региональных покупателей премиальных и элитных новостроек в Москве выросла в два раза. Это произошло на фоне роста бизнеса, связанного с импортозамещением и госзаказом, рассказали «Известиям» аналитики компании «Метриум».

«Если до начала СВО (специальной военной операции. — Ред.) и введения масштабных санкций доля клиентов не из Москвы на первичном рынке столичного жилья составляла 20–25%, то за последующий год этот показатель достиг 50%», — сообщили эксперты.

По информации аналитиков, средний бюджет на приобретение квартиры или апартаментов у клиентов из регионов составляет 60 млн рублей. Региональные покупатели также приобретают загородные дома — в этом случае они тратят в среднем 100–200 млн рублей на домовладение.

«Клиенты приезжают из разных регионов, не только связанных с нефтегазовым комплексом, как прежде. География покупателей расширилась от Сочи до Новосибирска и Владивостока. Растет доля клиентов из промышленных и металлургических регионов — Курска, Екатеринбурга, Саратова, Липецка», — рассказала коммерческий директор Regions Development Лиля Арцибашева.

Преимущественно таких клиентов интересуют квартиры площадью от 45 до 99 кв. м в бюджете от 17 млн до 38 млн рублей, а в среднем около 24 млн рублей, добавила она.

По данным аналитиков «Метриум», региональные покупатели приобретают в основном жилье на первичном рынке. В марте–апреле 2023 года 50% клиентов, заключивших договоры долевого участия в строительстве квартир стоимостью дороже 40 млн рублей в Москве, были из различных регионов России, за исключением столицы.

«Основной мотив крупных региональных покупателей — инвестиционный. Для них московская недвижимость в высоком сегменте рынка — это сохранение капитала, заработанного в регионах в их бизнесе. Они рассчитывают долго владеть этой недвижимостью, часто покупают несколько квартир, в том числе для детей», — отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Впрочем, аналитики «Метриум» уточнили, что самые дорогостоящие покупки на рынке высокобюджетных новостроек в столице по-прежнему совершают преимущественно москвичи. Из 20 крупнейших сделок за прошедшие 12 месяцев только три были заключены выходцами из регионов.

По данным Росстата, доходы бизнеса в структуре денежных доходов населения РФ заметно выросли. Если по итогам 2022 года они составляли 6,2%, то в I квартале 2023 года они выросли до 7%.

Накануне эксперты «Бон Тон» сообщали, что средневзвешенная стоимость 1 кв. м пентхаусов и двухуровневых квартир в столице за год выросла на 35% — с 814 тыс. до 1,1 млн рублей. Средняя цена лота при этом составляет 232 млн рублей.

17 мая аналитики этой же компании рассказали, что средняя цена новостроек премиум-класса в Москве за год выросла на 23,5% и составила 87,7 млн рублей.