Парикмахер Сальвадора Дали скончался в Испании

Испанский парикмахер и стилист Луис Лонгерас, который был известен сотрудничеством с художником-сюрреалистом Сальвадором Дали, скончался в возрасте 87 лет. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщило издание El País.

Лонгерас ушел из жизни в Барселоне в результате продолжительной болезни.

Стилист создал с Дали самый большой парик в мире, посвященный голливудской актрисе Мэй Уэст, выставленный в музее художника в Фигерасе.

Парикмахер также ухаживал за прической Дали. В публикации издания уточнили, что «его самые знаменитые волосы были фактически созданы благодаря хорошим личным отношениям».

Одним из самых значимых событий для Лонгераса стало открытие сети Llongueras — первого салона унисекс в Испании в 1972 году. Всего насчитывается 50 франшиз в стране и 120 салонов по всему миру.