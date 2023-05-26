Художника каждый может увидеть: вышла драма о Сальвадоре Дали

Среди главных новинок проката — боевик «Беглец» с Джерардом Батлером в главной роли, а также биографическая драма «Быть Сальвадором Дали» с Беном Кингсли. Отечественный производитель покажет комедию «Непосредственно Каха. Другой фильм», любителей хорроров ждет «Спуск: Новая глава», а детскую аудиторию — анимационный мюзикл «Три разбойника и лев» по популярной норвежской книге. «Известия» рассказывают, что посмотреть в выходные в кино.

«Быть Сальвадором Дали»

18+

Режиссер: Мэри Хэррон. В ролях: Бен Кингсли, Барбара Зукова, Эзра Миллер, Кристофер Брини, Руперт Грейвз, Андреа Пежич, Александр Байер, Марк МакКенна, Зак Начбар-Секел, Авиталь Львова



У драмы есть все шансы на успех: картину снимала Мэри Хэррон, работавшая над хитом «Американский психопат», а роль Дали досталась оскароносному Бену Кингсли. Компанию последнему составили и другие звезды: Барбара Зукова и Эзра Миллер.

Из названия может показаться, что на первом плане будет легендарный художник, но Мэри Хэррон сделала главным героем вымышленного персонажа — помощника Джеймса. Ему достается непростая задача — заставить Дали написать картины для предстоящей выставки в Нью-Йорке и отвлечься от бесконечных вечеринок. Вместе с Джеймсом зрители погружаются в светскую жизнь, а также узнают о непростых отношениях художника со своей музой и женой Галой. Она, как известно, к концу жизни переехала жить в собственный замок. Дали мог его посещать только с письменного разрешения жены. В фильме она показана властной, деловой и местами жестокой женщиной.

«Беглец»

18+

Режиссер: Рик Роман Во. В ролях: Джерард Батлер, Навид Негабан, Али Фазал, Бахадор Фолади, Оливия-Мэй Барретт, Нина Туссен-Вайт, Ребекка Калдер, Росс Беркли Симпсон, Вассилис Кукалани, Хаким Джома



Не успели российские зрители выдохнуть после «Крушения», а Джерард Батлер уже вернулся на экраны с очередным боевиком. И если в предыдущей картине его герой спасал пассажиров самолета от террористов в джунглях, то теперь помощь нужна ему самому, а место действия — засушливые пустыни.

Батлер играет агента ЦРУ Тома Харриса, которого отправили в Афганистан, чтобы уничтожить иранский ядерный реактор. Его личность раскрывают, и теперь за ним охотится толпа лучших наемников: за голову Тома обещают щедрую награду. Единственный способ спастись — добраться до аэропорта в Кандагаре, и для этого ему придется преодолеть путь в 650 км. Усложняет ситуацию то, что в беду попадает его товарищ-переводчик.

«Беглец» не претендует на глубокий смысл (в отличие от предстоящего «Переводчика» Гая Ричи), но зато может похвастаться эффектными боевыми сценами, погонями в пустынях и обилием взрывов. При этом простым «мордобоем» «Беглеца» назвать нельзя — фильм затрагивает проблему американских военных конфликтов на Ближнем Востоке и раскрывает, как они повлияли на радикализацию региона.

«Непосредственно Каха. Другой фильм»

18+

Режиссер: Виктор Шамиров. В ролях: Артем Карокозян, Артем Калайджян, Елена Осипова, Ева Зограбян, Вартан Даниелян, Тамара Турава, Глеб Сипунов, Арам Айрапетян, Яков Кешишян, Георгий Рогонян



Первый фильм, основанный на одноименном веб-сериале, вышел в ноябре 2020 года — в самый разгар ковидных ограничений. И хотя критики и зрители встретили фильм преимущественно негативно, общие сборы ленты, по данным ЕАИС, составили 548 млн рублей — впечатляющий результат для пандемийного времени. А в 2021 году на онлайн-платформе START история получила многосерийное продолжение «Непосредственно Каха. Женитьба». Над очередным «Кахой» вновь работали Виктор Шамиров и Артем Калайджян, так что релиз пошел по стопам оригинала.

В центре сюжета оказываются все те же неразлучные друзья Каха и Серго. Парочка решает ограбить машину, в которой, как оказалось, заснула подвыпившая девушка. Всё идет не по плану, и теперь им придется разгребать свалившиеся на них проблемы, попадая в нелепые и абсурдные ситуации. Только теперь всё куда серьезнее — необдуманная выходка может стоить им жизни, а возникшие трудности испытают на прочность их дружбу.

«Спуск: Новая глава»

18+

Режиссер: Беркли Брэйди. В ролях: Мэдисон Уолш, Ханна Эмили Андерсон, Хелен Белай, Гриффин Корк, Арджан Гилл, Кира Харпер, Айви Миллер, Лиза Моро, Дэниэл Арнольд, Роузэнн Супернаульт



Новинка не имеет ничего общего с популярным хоррором «Спуск», вышедшим в 2005 году. А назвали ленту так, чтобы привлечь зрителей. И если в оригинальном фильме события разворачиваются в пещерах, то в «Новой главе» герои от силы проводят минут десять под землей, предпочитая дикие леса. Так что зрителям не стоит ждать возвращения пещерных людоедов.

По духу фильм ближе к ужастику Дэвида Брукнера «Ритуал», в котором четверо мужчин отправляются в поход в глушь, чтобы почтить память трагически погибшего друга, но привлекают внимание местного чудовища. Вот и в «Новой главе» в центре внимания оказывается группа девушек, страдающих от эмоциональных травм.

Одна из героинь стала жертвой домашнего насилия, другая имеет склонность к самоубийству, третья вовсе ветеран войны. Чтобы проработать психологические проблемы, они решают отправиться в поход к Скалистым горам. Чудовище находит подход к каждой из девушек и перевоплощается в их главные страхи (напоминает боггарта из «Гарри Поттера» или клоуна Пеннивайза из «Оно»). Получился психологический хоррор, в котором монстр — олицетворение ментальных травм и проблем женщин.

«Три разбойника и лев»

6+

Режиссер: Расмус А. Сивертсен. В ролях: Торбьорн Харр, Аксель Хенни, Йеппе Бек Лаурсен, Андерс Баасмо Кристиансен, Херман Бреум-Ли, Хедда Грьотейм, Мадс Хансен, Сол Хейло, Надер Хадеми, Анетт Амелия Ларсен

Расмуса А. Сивертсена в 2016 году номинировали на «Хрустального медведя» на Берлинском кинофестивале. В основу его нового мультфильма легла книга Турбьерна Эгнера «Люди и разбойники из Кардамона». В Норвегии это одно из самых популярных детских произведений.

В городе Кардамон живут три грабителя: Каспер, Йеспер и Юнатан. Они воруют еду у местных жителей, а управы на них нет — оберегает троицу лев. Дома у них творится полный бардак — никто не хочет готовить и убираться. Чтобы решить проблему, они решают украсть свою соседку — мисс Софию, которая должна стать для них домработницей. Но план и тут проваливается, когда новая хозяйка укрощает не только незадачливых воришек, но и льва.

Большинство современных мультфильмов создается при помощи 3D-анимации, а в «Трех разбойниках» компьютерная графика сочетается с кукольным стоп-моушеном. И если классические «Кошмар перед Рождеством», «Труп невесты» или «Каролина в стране кошмаров» не совсем подойдут для самой маленькой аудитории, то новинка — отличный способ познакомить детей с кукольной анимацией и детской норвежской литературой.