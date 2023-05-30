Цены на российскую мебель снизились в 2023 году

Отпускные цены производителей мебельной продукции снизились почти на 1% по сравнению с декабрем 2022 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), с которыми ознакомились «Известия» 29 мая.

«Мы видим, что производители увеличили объем выпуска мебели, при этом снизив на нее цену. Такие результаты позволяют надеяться, что мебельный рынок перестанет «штормить» и продолжится его устойчивое развитие», — сказал генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент АМДПР Александр Шестаков.

По данным ассоциации, российские производители мебели в марте 2023 года выпустили продукции на 32,6 млрд рублей, что на 3% меньше, чем в марте 2022 года. Объем производства мебели по итогам I квартала 2023 года составил 85,9 млрд рублей, что на 1,8% ниже аналогичного показателя 2022-го.

Также аналитики сообщили, что в марте отечественные мебельные предприятия выпустили 4,9 млн условных единиц продукции, что на 7% больше, чем в марте 2022-го. Объем производства мебели в натуральном выражении в I квартале этого года составил 12,8 млн условных единиц, что на 3,9% ниже показателя I квартала 2022 года. Однако эти результаты всё равно довольно высокие: за тот же период 2021 года было произведено мебели на 66,5 млрд рублей, а в 2020 году — на 50 млн рублей. Та же динамика прослеживается, если считать выпуск мебели в натуральном выражении: 12,1 млн штук в 2021 году и 10,1 млн штук в 2020 году, добавили эксперты.

«Такая динамика отражает движение к балансу спроса и предложения, похожие процессы шли и в пандемийном 2020 году и летом 2022 года. Благодаря снижению отпускных цен и одновременному увеличению объемов производства мебельщикам удается не только поддерживать спрос покупателей, но и развиваться», — комментирует Александр Шестаков.

Год назад рынок лихорадило, повышенный потребительский спрос сменялся апатией, а резкое падение рубля сменялось его укреплением, сказал исполнительный директор компании «Ангстрем» Вадим Чернушкин.

«Цены на комплектующие тоже постоянно менялись, в таких сложных условиях мебельщикам было трудно работать. Сейчас можно с уверенностью сказать, что мебельный рынок приспособился к новым экономическим условиям, а динамика цен стала предсказуемой. По ощущениям, состояние рынка соответствует началу 2022 года», — добавил он.

20 января в АМДПР рассказали «Известиям», что объем производства мебели в РФ в 2022 году увеличился по сравнению с 2021-м в денежном выражении на 15,2%, до 356 млрд рублей. В ассоциации подчеркнули, что одним из факторов успешного развития мебельной отрасли в стране стала грамотная ценовая политика ведущих игроков рынка РФ.