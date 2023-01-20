В России увеличили объем производства мебели в 2022 году на 15%

Объем производства мебели в России в 2022 году увеличился по сравнению с 2021 годом в денежном выражении на 15,2%, до 356 млрд рублей. Об этом «Известиям» 20 января сообщили в российской Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

По предварительным данным ассоциации, объем производства в денежном выражении в прошлом году вырос на 58% по сравнению с уровнем 2019-го. Объемы выпуска продукции в натуральном выражении остались на уровне 2021 года. Наибольший прирост показал сегмент мебели из пластмассовых материалов: объем ее производства увеличился в 2022 году по сравнению с 2021-м на 91%, а также деревянной мебели для офисов, производство которой выросло на треть. В натуральном выражении более всего выросли объемы выпуска металлических кроватей (+55%) кухонной мебели (+37%), мягкой мебели, трансформируемой в кровати (+22%), сказали эксперты.

Одним из факторов успешного развития мебельной отрасли в 2022 году в АМДПР считают грамотную ценовую политику ведущих игроков рынка РФ. Своевременное снижение производителями отпускных цен на мебель, несмотря на усугубляющийся глобальный экономический кризис, помогло стабилизировать ситуацию с продажами и поддержать покупательский спрос, что в свою очередь, способствовало увеличению загрузки производственных мощностей и стабильности работы предприятий.

«Отпускные цены производителей начали снижение в мае. Тенденция продолжилась, и уже по итогам III квартала динамика роста потребительских цен на мебель не превышала размер инфляции. По итогам 2022 года потребительские цены на мебель выросли на 11%, что является одним из самых низких показателей в категории непродовольственных товаров», — пояснил президент АМДПР Александр Шестаков.

Антироссийские санкции, в том числе отказ многих производителей и поставщиков мебели из «недружественных» стран от работы на рынке России, также способствовали развитию отечественной отрасли, подчеркивают в АМДПР. В 2022 году объем импорта мебели в страну сократился на 40%, но эту нишу быстро заняли российские производители, сказал Александр Шестаков.

«Обсуждаемый уход шведской IKEA в итоге никак не повлиял на ситуацию на внутреннем рынке — ни с точки зрения ассортимента представленной продукции, ни с точки зрения цен на мебель. Доля IKEA как производителя мебели не превышала 2–3%, при этом большая часть продукции, предлагаемая в магазинах шведской компании, производилась в России», — отметил Шестаков.

Большинство потребителей переориентировались на коллекции, разработанные отечественными предприятиями, сказал он. По его словам, нишу, которую занимала шведская компания, российские производители уже заполнили.

Санкции, уверены в АМДПР, сыграли на руку отечественным мебельщикам.

«За предельно короткое время мы выяснили уязвимые места в масштабах целой отрасли, и оперативно стали решать эти проблемы. Среди них высокая импортозависимость российских мебельных предприятий от поставок комплектующих, необходимых для производства продукции — фурнитуры, некоторых видов тканей, а также лакокрасочной продукции и клеев», — добавил Шестаков.

Но на сегодня цепочки поставок уже перестроены: налажены контакты и заключены контракты с производителями комплектующих из дружественных стран, а также с российскими предприятиями, подчеркнул президент АМДПР.

Обидным для отрасли была потеря завоеванной и доли на европейском мебельном рынке, считает Шестаков. При этом он уточнил, что продукция мебельных предприятий РФ имеет высокую репутацию во всем мире, благодаря чему процесс выхода на новые рынки и усиление позиций на уже существующих проходит быстрее, чем пять–семь лет назад. Наиболее перспективными направлениями экспорта мебели в ассоциации видят как традиционные рынки стран СНГ, так и растущие рынки Ближнего Востока и Северной Африки.

18 ноября в АМДПР рассказали, что отечественные мебельные производители, которые делали продукцию для IKEA, начали создавать новые аналогичные коллекции.