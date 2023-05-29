Решетников обозначил приоритеты в развитии малого и среднего бизнеса в России

После анализа действия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в правительстве РФ пришли к выводу, что для качественных изменений малого и среднего бизнеса нужно сконцентрировать усилия на четырех приоритетных направлениях. Об этом 29 мая заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по развитию сектора, которую проводил премьер-министр Михаил Мишустин.

Первым приоритетом является поддержка начинающих предпринимателей. Здесь главная задача — помочь им пережить первые два года после открытия бизнеса, поскольку именно в это время как правило закрывается почти половина стартапов, объяснил министр.

Второй приоритет — помочь растущим малым и средним предприятиям (МСП), из которых на эту стадию переходит лишь 3%, справиться с повышенной налоговой нагрузкой, более сложной отчетностью и урегулированием вопросов с контрольно-надзорными органами.

Третья по важности задача — помочь развиваться тем МСП, чьи специализации, в свою очередь, также находятся в приоритете. К ним относится сегмент обрабатывающей промышленности, IT-сфера, инжиниринговые центры, малые технологические компании и туризм. То есть отрасли, которые ориентированы на обеспечение растущего внутреннего спроса. Под такими мерами поддержки подразумеваются, в частности, льготные кредиты на инвестиционные цели по ставке 2,5-4%, которые выделяют из средств Минэкономразвития, Корпорации МСП и Банка России, отмечает газета «Ведомости».

Еще один новый приоритет — так называемая категория МСП+. Это юридические лица, которым удалось преодолеть рубеж среднего бизнеса, и они продолжают развиваться. Поскольку они сразу же перестаю считаться субъектами МСП и лишаются всех льгот, для них должны быть продуманы отдельные инструменты поддержки, отметил Решетников.

Ранее, 10 мая, в исследовании ПСБ и «Опоры России» (есть у «Известий»), отмечалось, что в этом году 63% малых и средних предприятий стали индексировать зарплаты сотрудникам раз в год или чаще. При этом два года назад это практиковали меньше половины компаний.

В конце февраля сообщалось, что, как следует из данных Корпорации МСП, в России число малых и средних предприятий восстановилось до допандемийного уровня, превысив 6 млн.