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Малый и средний бизнес стал чаще индексировать зарплаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В этом году 63% малых и средних предприятий (МСП) стали индексировать зарплаты сотрудникам раз в год или чаще. При этом два года назад это практиковали меньше половины компаний. Такие выводы приводятся в исследовании ПСБ и «Опоры России» (есть у «Известий»).

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Во ВНИИ труда «Известиям» объяснили, что рост заработных плат в значительной мере обусловлен ситуацией с кадрами — в некоторых сегментах отчетливо формируется «рынок труда соискателя». Деньги — один из значимых инструментов привлечения работников в условиях ограниченного предложения, добавили там. Кроме того, в условиях дефицита специалистов частному бизнесу приходится активно бороться за соискателей, предлагая им лучшие условия труда, отметил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Наибольший уровень роста жалованья наблюдается там, где особенно не хватает кадров — в машиностроении, строительстве и обрабатывающей промышленности, рассказал руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России» Виталий Федин. Также часто поднимают жалование в секторе IT, подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

При этом только каждое пятое предприятие повышает зарплаты на уровень официальной инфляции, говорится в исследовании. Индексация на официальную инфляцию — практика бюджетных учреждений и крупного бизнеса, которые могут позволить себе систематически переплачивать своим работникам, объяснил вице-президент ассоциации «НП «Опора» Максим Третьяков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Добро по жалованью: малый бизнес стал чаще индексировать зарплаты

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