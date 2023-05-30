Эксперт рассказала о правильном оформлении ежегодного отпуска

Каждый сотрудник, отработавший в компании минимум полгода, имеет право на ежегодный отпуск. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина рассказала «Известиям», как правильно работнику его оформить, в каких случаях работодатель может перенести отдых, и как рассчитать сумму своих отпускных.

«Уйти в отпуск раньше можно только по договоренности с работодателем. В основном работникам для отдыха предоставляется 28 дней в году, при этом хотя бы одна часть отдыха должна быть не менее 14 дней. За время ежегодного оплачиваемого отпуска работодатель обязан сохранить за сотрудником его рабочее место и заработную плату», — напомнила эксперт.

Она отметила, что существуют категории работников, которым доступен более долгий отпуск из-за особых условий труда, к ним могут, например, относиться преподаватели, сотрудники МВД или работники в условиях Крайнего Севера. Кроме того, больше дней могут отдыхать несовершеннолетние сотрудники и работающие инвалиды.

Говоря о правильном процессе оформления отпуска Санина уточнила, что соответствующий график формируется до начала текущего года с учетом пожеланий работников и согласуется с руководителем.

«За две недели до начала отпуска по графику работодатель обязан письменно предупредить сотрудника о предстоящем отдыхе. В период от 14 до трех дней до начала отдыха работник может написать заявление на отпуск, но делать это необязательно. Поэтому неправомерно и наказывать сотрудника, посчитав его отсутствие прогулом, если он ушел в отпуск без соответствующего заявления», — рассказала эксперт.

Компания должна выплатить отпускные не менее чем за три дня до начала отдыха.

«Чтобы узнать примерный размер выплаты, необходимо зарплату разделить на 29,3 (принятое для расчетов среднее количество дней в месяце) и умножить на количество дней отдыха. Например, зарплата — 10 тыс. рублей, а отпуск — 14 дней, тогда получается 10 тыс. рублей разделить на 29,3 и умножить на 14, равно 4 778 рублей», — объяснила она.

При этом руководитель не может отказать в предоставлении отдыха, если он указан в графике отпусков. Однако он может быть перенесен по инициативе и работодателя и сотрудника. Причин таких корректировок множество: от болезни до исполнения государственных обязанностей.

«Для каждого из переноса будут свои особенности. Например, при изменении дат отпуска из-за производственной необходимости работник должен использовать отпуск в течение 12 месяцев после окончания рабочего года, а также необходимо письменное согласие сотрудника на такой перенос. Также есть категории сотрудников, которым переносить отпуск по инициативе работодателя нельзя, это несовершеннолетние и работники с вредными и опасными условиями труда», — добавила Санина.

В то же время, если работник определился с отдыхом без согласования с руководителем, то он может получить отказ. Кроме того, уход в отпуск вопреки запрету работодателя будет считаться прогулом, подчеркнула эксперт.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что, согласно исследованию «СберСтрахования» и «СберСтрахования жизни», в рейтинге популярных отпускных направлений у россиян лидируют курорты Черного моря, Турция и Египет.