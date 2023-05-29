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Минпромторг изучит корректировку системы балльной оценки локализации в автопроме
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Минпромторг изучит корректировку системы балльной оценки локализации в автопроме

Минпромторг изучает изменения в автопроме для стимулирования производства комплектующих
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пакет поправок в механизм балльной оценки обсуждается Минпромторгом совместно с отраслевым сообществом для создания условий, стимулирующих оперативное освоение производства критически важных для российского автомобилестроения комплектующих, сообщили «Известиям» в ведомстве 29 мая. В то же время там подчеркнули, что пока еще рано говорить об окончательно сформированной и утвержденной позиции по этому вопросу.

В министерстве назвали ключевой задачей государства определение приоритетных направлений развития отраслей, на которые выделяются бюджетные средства.

«В текущих условиях комплекс мер государственной поддержки направлен на достижение технологического суверенитета нашей страны, и для решения такой масштабной задачи важно вовлечение в процесс всех участников индустрии — как регулятора, так и производителей. Углубление локализации в отрасли автомобилестроения и в производстве необходимой для нее компонентной базы подразумевает расстановку соответствующих акцентов, в том числе, в постановлении правительства РФ №719, изменения которого сейчас находятся на этапе обсуждения», — объяснили в ведомстве.

Кроме того, там напомнили, что отечественное автомобилестроение развивается в соответствии со Стратегией развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года, в которой один из основных векторов — освоение конкурентоспособного на мировом уровне компонентного производства. Для достижения этих целей предусмотрено субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, также Минпромторг оказывает поддержку, направленную на запуск новых проектов, локализацию компонентной базы и наращивание объемов производства.

«Для этого используются следующие инструменты: кластерная инвестиционная платформа, программа «Автокомпоненты», программа по субсидированию затрат на реинжиниринг. На сегодняшний день планов отказа от продолжения действия указанных программ нет», — уточнили в министерстве.

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Ранее в этот день «Ведомости», ссылаясь на источники, написало, что Минпромторг РФ намерен внести изменения в порядок локализации в автопроме РФ: рассматривается перераспределение баллов в рамках системы оценки локализации производимого транспорта от сварки, окраски и штамповки кузовных деталей машин в пользу автокомпонентов, произведенных в России.

22 мая сообщалось, что в условиях ухода иностранных автопроизводителей с рынка РФ и нехватки комплектующих власти обсуждают создание индустрии восстановления запчастей. В Совете Федерации поддержали соответствующую инициативу, а также использование б/у комплектующих в ремонте по ОСАГО.

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