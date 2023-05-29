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Минпромторг планирует изменить порядок локализации автомобилей в России

Минпромторг предложил оценивать локализацию машин по компонентам, а не работам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минпромторг РФ намерен внести изменения в порядок локализации производимых в России автомобилей, сообщает 29 мая издание «Ведомости» со ссылкой на источники.

Так, в российской автомобильной промышленности планируют перераспределить баллы в рамках системы оценки локализации производимого транспорта от сварки, окраски и штамповки кузовных деталей машин в пользу автокомпонентов, произведенных в России.

Минпромторг планирует уменьшить количество баллов за сварку и окраску, чтобы отдать приоритет локализации компонентов. На данный момент ведомство обсуждает поправки совместно с отраслевым сообществом.

В зависимости от полученных баллов автопроизводитель может претендовать на промышленные субсидии, которые расцениваются как компенсация утилизационного сбора.

На сегодняшний день максимальное количество баллов равно 7000. Текущая шкала включает баллы за сварку и окраску кузова, а также штамповку кузовных панелей из металла, произведенного в России. Например, этот производственный процесс максимально оценивается 1500 баллов. Так, обновленная версия Lada Vesta получает по системе оценки локализации 4500 баллов.

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Напомним, 29 мая стало известно, что с 1 июня в России будет действовать новый перечень минимальных технических требований как к выпускаемым в стране автомобилям, так и к ввозимому из-за рубежа транспорту. Со списком вступающих в силу требований можно ознакомиться на портале Минпромторга.

Согласно документу, с 1 июня текущего года все выпускаемые в Российской Федерации автомобили должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-2».

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