Верховная рада утвердила введение санкций против Ирана на 50 лет
Верховная рада Украины утвердила решение о введении санкций в отношении Ирана сроком на 50 лет. Об этом в понедельник, 29 мая, рассказал депутат Ярослав Железняк.
Решение поддержали 328 депутатов, написал он в своем Telegram-канале.
Накануне украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны, по которому Киев вводит санкции в отношении Ирана сроком на 50 лет.
Предполагается, что Украина приостановит все торговые операции с Ираном. Также будет введен запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.
Ранее Зеленский призвал Иран перестать поддерживать Россию.
В ответ на это пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани 28 мая заявил, что антииранские заявления президента Украины делаются с целью привлечения финансовой помощи Запада.