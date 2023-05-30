Обувь подешевела в России

Розничные цены на обувь в I квартале 2023 года снизились в среднем на 13% по отношению к аналогичному периоду 2022-го, сказано в обзоре рынка, подготовленного Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с ННЦК (Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции). «Известия» ознакомились с документом.

Как отмечается, это произошло из-за эффекта «высокой базы» прошлого года, когда продукция подорожала.

За этот период эксперты зафиксировали рост продаж тапочек (+19%), кед (+17%) и сандалий (+12%). Хотя в целом продажи за I квартал снизились на 3,3% и составили 41 млн пар. Причем доля российской продукции с начала года выросла: производство обуви внутри страны увеличилось до 42,7 млн пар против 36 млн годом ранее, а импорт снизился со 101,7 млн пар обуви до 99,8 млн.

Ранее, 2 мая, персональный стилист Анна Орлова рассказала о популярной летом обуви. По ее словам, в этом сезоне в моду вернется острый мыс. Кроме того, актуальны высокая плоская платформа на открытой и на закрытой обуви и танкетка. Эксперт также рекомендовала обратить внимание на сандалии и эспадрильи на высокой джутовой танкетке.