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Обувь подешевела в России

В 2023 году цены на обувь в России упали на 13%
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Розничные цены на обувь в I квартале 2023 года снизились в среднем на 13% по отношению к аналогичному периоду 2022-го, сказано в обзоре рынка, подготовленного Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с ННЦК (Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции). «Известия» ознакомились с документом.

Как отмечается, это произошло из-за эффекта «высокой базы» прошлого года, когда продукция подорожала.

За этот период эксперты зафиксировали рост продаж тапочек (+19%), кед (+17%) и сандалий (+12%). Хотя в целом продажи за I квартал снизились на 3,3% и составили 41 млн пар. Причем доля российской продукции с начала года выросла: производство обуви внутри страны увеличилось до 42,7 млн пар против 36 млн годом ранее, а импорт снизился со 101,7 млн пар обуви до 99,8 млн.

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Ранее, 2 мая, персональный стилист Анна Орлова рассказала о популярной летом обуви. По ее словам, в этом сезоне в моду вернется острый мыс. Кроме того, актуальны высокая плоская платформа на открытой и на закрытой обуви и танкетка. Эксперт также рекомендовала обратить внимание на сандалии и эспадрильи на высокой джутовой танкетке.

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