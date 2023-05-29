Биолог назвал страшилкой слова турецкого ученого о неизбежной гибели Черного моря

Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей» Николай Шадрин в понедельник, 29 мая, прокомментировал «Известиям» статью турецкого ученого, геолога Османа Бекташа, согласно которой всех, кто проживает около Черного моря, ожидает опасность из-за нижнего слоя, богатого ядовитыми газами.

По словам Шадрина, прогноз Бекташа не имеет под собой внятного научного обоснования и является «страшилкой».

«На самом деле сероводород в глубинах Черного моря появился, вероятно, примерно 7 тыс. лет назад, когда в результате прорыва Босфорского перешейка в древнее пресное Эвксинское море прорвались соленые воды Средиземного моря. Тогда погибло большое количество организмов. Гниение их органического вещества привело к образованию под водой массы сероводорода. На протяжении длительного времени уровень сероводорода то поднимался, то опускался. Эти флуктуации — ритмический природный процесс, который происходит на протяжении тысячелетий. Закономерности его изучаются, но до конца они не поняты», — объяснил он.

При этом биолог рассказал, что над сероводородом расположен переходный слой с высокой концентрацией пурпурных бактерий, которые и поглощают его. Для фотосинтеза данные микроорганизмы используют не кислород, как растения, а сероводород. Академик Борис Исаченко еще в 1920-е годы назвал их «пурпурной мембраной», отметил Шадрин. Эти бактерии не пропускают сероводород выше.

«У природы мощные механизмы саморегуляции. Поэтому человечеству не стоит вмешиваться в этот природный процесс, который мы до конца не понимаем. Тем более не стоит спекулировать на них. Конечно, создаваемых человеком проблем на Черном море много, их надо смягчать. Для этого нужно расширять комплексные исследования, чтобы лучше понять, что и как надо делать. В частности, в Севастополе такие исследования проводят Институт биологии южных морей и Морской гидрофизический институт», — заключил Шадрин.

Слова Бекташа были опубликованы ранее в издании bTV. Ученый отметил, что гибель моря невозможно предотвратить или обратить вспять из-за влияния глобального потепления. Так, по его словам, Черное море состоит из трех слоев: на дне находятся ядовитые газы, посередине находится промежуточный слой, где температура составляет не выше восьми градусов по Цельсию. А в верхнем, богатом кислородом, живут рыбы и другие морские обитатели. Бекташ пояснил, что средний «защитный» слой начал истончаться, а в будущем нижний слой смешается с верхним и будет угрожать тем, кто живет у моря.

22 мая климатолог Алексей Кокорин заявил, что глобальные температуры могут стать рекордно высокими в 2025 или 2026 году. Кокорин уточнил, что, если же на планете произойдет мощное извержение вулкана, рекордно жарких температур может не случиться. Попадание пепла в стратосферу приведет к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию, добавил он.