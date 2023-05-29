Больше 80% американских магазинов в США пострадали от краж в 2022 году
Больше 80% американских магазинов понесли миллионные убытки от участившихся в 2022 году краж.
Согласно сообщению газеты Financial Times, опубликованному 29 мая со ссылкой на консалтинговую компанию Jack L. Hayes International, многие ритейлеры заявляют о сокращении своей прибыли из-за краж, участившихся на фоне неблагоприятной экономической ситуации и социальных потрясений.
«Беспокойство ритейлеров по поводу магазинных краж усилилось из-за экономических и социальных потрясений, вызванных пандемией, когда отрасль потеряла почти $100 млрд. И с тех пор проблема усугублялась», — пишет издание.
По мнению экспертов, причина дополнительных убытков также кроется в увеличении расходов на обеспечение безопасности товаров в магазинах.
В январе о похожей тенденции сообщали в Польше. Рост инфляции в стране тогда достиг 18%, что спровоцировало волну магазинных краж, число которых увеличилось на треть за 2022 год.