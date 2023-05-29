BMW с пятью людьми перевернулся и врезался в забор в Красногорске

В Красногорске Московской области BMW перевернулся и врезался в забор в понедельник, 29 мая.

Инцидент произошел утром на 1-м км трассы Ильинское шоссе – Дмитровское – Маслово. В автомобиле находились пять человек.

По информации «Известий», пострадали три девушки в возрасте 19-20 лет и двое парней 20 и 23 лет. У трех человек врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а у одного из пострадавших сломана лопатка.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Утром 28 мая в Саратовской области в результате столкновения двух легковушек пострадали девять человек, в том числе два ребенка. В больницу направили двухлетнюю девочку в крайне тяжелом состоянии. Также пострадали подросток 17 лет, четверо мужчин и три женщины.