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«Автотор» и BAIC подписали соглашение о технологическом сотрудничестве
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«Автотор» и BAIC подписали соглашение о технологическом сотрудничестве

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Калининградское производство «Автотор» и китайская компания BAIC заключили 29 мая в рамках рабочего визита российских партнеров в КНР соглашение о технологическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба российского автозавода.

Российская и китайская стороны договорились как о развитии уже действующих проектов BAIC на калининградском заводе, так и о разработке перспективных продуктов. Речь идет о гибридных и газовых автомобилях, а также об электрокарах. Кроме того, в рамках соглашения на производственной площадке «Автотора» организуют выпуск локализованных комплектующих для автомобилей.

Уже сегодня специалисты завода «Автотор» и BAIC занимаются подготовкой для перехода на полный цикл производства (сварка, окраска, сборка) по ряду моделей бренда, которые сходят с конвейера калининградского автозавода.

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23 мая стало известно, что китайский производитель BAIC отложил старт продаж автомобилей на российском рынке до июня. Как ожидается, в июне в автосалонах появятся кроссоверы X35 и седаны U5 Plus. Всего компания планирует в течение 2023 года вывести на российский рынок семь моделей, которые будут производить на калининградском заводе «Автотор». Кроме того, BAIC планирует развивать дилерскую сеть: до конца этого года в России откроется 80 шоу-румов.

17 апреля калининградский автомобильный завод «Автотор» подписал с китайской компанией BAIC план расширения сотрудничества по постановке на производство инновационных моделей автомобилей и локализации компонентной базы.

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